Hjemmeværnet hjælper motorfestival på vej

RØMØ: Lørdag genlyder Lakolk atter af motorbrøl, når det fjerde Rømø Motor Festival løber af stablen. Festivalen, der havde premiere i 2016, har oplevet en eksplosiv vækst de sidste par år, og sidste års udgave blev så stor en succes, at bilister mildest talt strandede på vejen til Rømø. Køen strakte sig hele vejen over dæmningen, og derfor har festivalen søgt hjælp hos Politihjemmeværnskompagni Syd- og Sønderjylland til årets festival.

12 mand står lørdag morgen klar til at regulere trafikken, og arrangørerne skriver i en udsendt pressemeddelelse, at de håber, det kan være med til at forhindre de propper, som sidste år fik trafikken til at gå i stå:

- Vi er naturligvis meget glade for hjemmeværnets hjælp. Vi håber, at den meget kvalificerede hjælp kan få trafikken til at glide ud mod stranden, og at vi slipper for "propper" ved kryds og nede ved stranden.

Hjemmeværnsfolkene får blandt andet til opgave at regulere trafikken i vejkryds og ved indkørslen til stranden. Målet er at sikre plads til alle - uanset om man kommer for at se på de gamle køretøjer, eller om man skal en tur på stranden. Samtidigt er festivalen større end nogensinde før - der er 115 deltagere fra 13 lande, og for første gang er der også amerikansk deltagelse. Festivalens presseansvarlige, Steffan Skov, glæder sig over den enorme interesse for festivalen:

- Jeg kan kun sige, at det er fantastisk - men lige så mange har fået afslag på at køre, så det er i virkeligheden også historien om, at vi glæder os til at vise cremé de la cremé indenfor historiske biler og motorcykler frem på lørdag. Det er vildt, at interessen er så stor, siger han til JydskeVestkysten.