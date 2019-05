BEVTOFT: - Er der nogen, der har set noget?

Spørgsmålet kommer fra Syd- og Sønderjyllands Politi efter et indbrud i en ejendom på Kirkebjergvej i Bevtoft. Indbruddet skete torsdag formiddag i tidsrummet fra klokken 9 til klokken 9.10. Det præcise tidspunkt gør, at politiet håber, at nogen kan bidrage med oplysninger.

Ifølge et vidne blev indbruddet begået af to personer. De var kørende i en blå Volkswagen Passat af ældre dato. I løbet af 10 minutter lykkedes det for de personer, som der ikke foreligger nogen beskrivelse af, at tømme ejendomme for værdier.

Blandt de forsvundne effekter er både radioanlæg, et fjernsyn og en vaskemaskine.