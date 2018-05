Historisk sølvpokal vender tilbage til byen

Tipoldebarnet til birkefoged Johann Hinrich Carstens i Løgumkloster kommer mandag til byen for at overdrage Historisk Forening en hæderspokal, som taknemlige borgere fik fremstillet for næsten 175 år siden.

- (Til) hr. birkefoged Carstens - Ridder - som anerkendelse for hans arbejde for vores flække. Løgumklosters indbyggere d. 30. juni 1844.

Byens populære birkefoged, Carstens Ritter, stod i juni 1844 til at forlade byen til fordel for et noget større embede i Bredstedt.

Birkefoged var betegnelse for en højtstående embedsmand. Andre betegnelser for birkefoged er tingholder, tingfoged eller birkedommer.

- Birkefoged Carstens modtog pokalen, og skilte sig ikke af med den, hvilket tyder på, at han også har husket sin tid i byen med glæde eller i hvert fald tilfredshed, noterer formanden for Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, Vagn Lauritzen.

Han glæder sig sammen med sin bestyrelse til mandag den 28. maj. Her får foreningen besøg af et tipoldebarn til Carstens Ritter, Hanns Friedrich Carstens, der har besluttet at overdrage pokalen sammen med en del originaldokumenter til Lokalhistorisk Arkiv i Løgumkloster.

Pokalen og dokumenterne er siden birkefogedens død gået i arv i familien. I 1989 blev der i det tyske mindretals lokalhistoriske årshæfte skrevet om pokalen, der dengang befandt sig hos oldebarnet Karl-Heinz Carstens, der var apoteker i Hamborg. Kontakten til Løgumkloster blev siden etableret gennem historisk forenings hjemmeside.

- I hvert fald siden 1989 har vi vidst, at pokalen fortsat eksisterede. Vi var lidt overraskende, for den kunne jo været forsvundet mange gange. Vi er meget taknemlige for gaven, som vi også lover at passe godt på. Den bliver deponeret i vores pengeskab og stillet frem ved særlige lejligheder. Vi kunne også vælge at stille den i vores udstillingsvindue, men det ville nok være en unødig fristelse, siger Vagn Lauritzen.