Historisk mølle skal repareres for millioner

I værste fald vil der gå helt frem til 2020, inden Højer Møller får sine vinger tilbage og bliver funktionsdygtig. Den nødvendige reparation efter havariet i 2016 kan ende med en regning på op til fem millioner kroner.

HØJER: Siden november 2016 har der manglet noget i Højers "skyline". Efter et knæk i maskinrummet fik byens historiske mølle stækket sine vinger. De blev savet af med en motorsav. Siden dengang har byens vartegn fremstået i en noget amputeret tilstand. Udsigterne til at møllen får sine vinger tilbage i overskuelig fremtid, er ikke just lyse. - Møllen skal igennem en større operation. Forudsat at vi kan skabe midlerne her i 2018, går der nok frem til 2019, i værste fald frem til 2020, inden vingerne vender tilbage og møllen atter kan bruges, siger Anne Marie Overgaard, inspektør ved Museum Sønderjylland med ansvar for Højer Mølle.

Vi har haft uvildige tyske eksperter til at se på møllen, og et slag på tasken er, at vi lander et sted mellem 3,5 og fem millioner kroner. Anne Marie Overgaard, inspektør, Museum Sønderjylland

Højer Mølle Højer Mølle er en hollandsk vindmølle med helmuret undermølle og galleri.Møllen er bygget i 1857 og beliggende midt i Højer by.



Møllen har syv lofter og er 22 meter høj. Dermed er den den højeste af sin art i Nordeuropa.

Ansøgninger I samarbejde med den lokale møllefond er hun netop nu i gang med at skrive ansøgninger til fonde og andre sponsorer, der kunne have interesse i at støtte reparationen. Sidste gang Højer Mølle gennemgik en større renovering var i 2003/2004 efter stormen i 1999. Dengang løb den samlede regning op i 3,5 mio. kr. Det er også i det økonomiske leje, det forestående projekt vil lande. - Det er svært at sige helt præcis. Vi har haft uvildige tyske eksperter til at se på møllen, og et slag på tasken er, at vi lander et sted mellem 3,5 og fem millioner kroner, siger Anne Marie Overgaard.

Hatten af Sammen med møllefonden har hun ingen ambitioner om, at Højer Møller skal forvandles til en produktionsmølle. - Men når vi nu går i gang, så skal møllen ikke kun ende med at se godt ud, den skal også kunne bruges til noget. Kun når møllen er i gang, kan man se og høre, om alt er i orden. En mølle skal knirke på den rigtige måde, forklarer hun. Den forestående reparation bliver et omfattende projekt. Blandt andet skal selve møllehatten, der skønnes at veje op mod 18 ton, løftes op, så det bliver nødvendig at skifte den bundramme, som hatten både hviler og bevæger sig på. Nedsavningen af møllevingerne i 2016 skete efter samråd med Slots- og Kulturstyrelsen og skulle forhindre, at der skete endnu større skader. Ved kraftig storm havde der været fare for, at vingerne vil vælte ned og dermed beskadige vitale dele i møllens maskinrum. Det fremstår i nærmest original stand fra 1857 og dermed mere end 160 år gammel.

Åbner til påske Selv om der ikke kommer vinger på, åbner Højer Mølle sin udstillingsaktiviteter som planlagt med åbning omkring påske. Højer Mølle rummer blandt andet et mølle- og marskmuseum. Det er ikke første gang, at Højers varetegn har været i problemer. Faktisk var møllen tilbage i 70'erne i så dårlig forfatning, at den stod foran en nedrivning. End ikke Nationalmuseet stod til at kunne redde den. Men en nedrivning ville en gruppe Højer-borgere trods alt ikke stå model til. De stiftede Fonden til bevarelse af Højer Mølle. Det blev bygningens redning. Fonden fik skødet på den historiske bygning i 1975, og med en kombination af lokal entusiasme, donationer af lokale pengeinstitutter og et stort millionbeløb fra skibsreder A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møller Fond kom der for alvor gang i møllens restaurering.