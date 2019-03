Historisk missionshus står til at blive jævnet med jorden

Trods en markant indsigelse fra kulturmiljørådet for Sønderjylland giver politikerne i teknik- og miljøudvalget grønt lys for at nedrive det mere end 100 år gamle og bevaringsværdige tidligere missionshus i Nr. Løgum.

Bemærkningen kommer efter, at et enigt udvalgt har givet grønt lys for, at Nr. Løgums missionshus fra 1913 må rives ned.

- Det er lidt med blødende hjerte, men vi har valgt at følge forvaltningens indstilling, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V).

Bevaringsværdig

Nedrivningsplanerne har fået Kulturmiljørådet for Sønderjylland med formand Elsemarie Dam Jensen på banen. Hun påpeger, at det tidligere missionshus er bevaringsværdigt med en Save-bevaringsværdi 3 (se faktaboks).

- Hvis denne bygning bliver nedrevet, vil det være endnu et eksempel på, at man lader de synlige spor af historien forsvinde fra landskabet. Det er meget uheldigt, og derfor må vi fra kulturmiljørådet helt klart anbefale, at der ikke gives nedrivningstilladelse, skriver hun i en officiel indsigelse og fremhæver, at bygningen uden store problemer kunne bevares/restaureres og have et langt liv foran sig.

Når teknisk udvalg alligevel vælger at give grønt lys, er det af frygt for, at et nej kunne ende med at blive en dyr omgang.

- Vi risikerer at stå med omkostninger på længere sigt, hvis ikke vi giver tilladelsen, siger Bo Jessen.

Han henviser til gældende lovgivning, hvorefter et nej til nedrivning i første omgang vil være gældende i et år. Derefter skal der vedtages en lokalplan med bestemmelse om, at bebyggelsen ikke må nedrives. Nedlægges forbud, kan ejer forlange, at kommunen overtager ejendommen mod udbetaling af erstatning.