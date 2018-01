Historisk marskgård gemte på et gammelt billede

Der er netop nu livlig aktivitet i den næsten 200 år gamle marskgård på Torvet i Højer. Håndværkerne fra Kjelkvist A/S forbereder de tre bygninger, før projektet med at istandsætte og restaurere dem kan gå i gang.Midt under arbejdet dukkede noget uventet op mellem murbrokkerne.

HØJER: Betonstøvet svæver i luften og larmen gør det umuligt at tale sammen. Håndværkerne er i fuld gang med at rydde af, rydde op og rydde ud. Det foregår i den gamle marskgård på Torvet 1 i Højer. Bygningen var senest præstebolig for Højers tyske menighed. Nu har Realdeania By & Byg som led i Tøndermarsk Initiativet købt gården med de to bygninger og en tilhørende ladebygning, der tilsammen udgør Højergaard.

Midt i oprydningsarbejdet er håndværkerne fra Kjelkvist A/S, Tønder, stødt på en hilsen fra en svunden tid.

I ladebygningens murbrokker stødte Arne Larsen og Kurt Nissen på et velholdt gammel portrætfoto, der viser et nydeligt par. Der er muligvis tale om et bryllupsfoto.

- Men hvem kan genkende parret, spørger Tøndermarsk Initiativets kommunikationskonsulent, Ulrik Pedersen.