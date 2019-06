Historisk lav valgdeltagelse i Tønder: Vejret og fridag får skylden

Den overordnede valgansvarlige i Tønder Kommune, Morten Snitker, fortæller, at valgdeltagelsen klokken 15 onsdag var oppe på 51 procent. På samme tid ved valget i 2015 var stemmeafgivningen på 42,2 procent. Men der er bare en aber dabei ved tallet - for sidste gang startede valghandlingen en time senere - altså klokken ni.

Døstrup i bunden

Morten Snitker peger på, at valget fandt sted på det, der for mange var en fridag. Desuden var vejret mere end sommerligt.

- Mit bedste bud er, at valget blev lagt på en helligdag. Desuden har det gode vejr sikkert bevirket, at nogen er blevet hjemme, i haven eller ved vandet. Det gætter jeg i hvert fald på, siger Morten Snitker.

På de 22 valgsteder i Tønder Kommune var der stor forskel på valgdeltagelsen. De mest aktive vælgere findes i Møgeltønder, hvor 88,15 procent af vælgerne benyttede chancen for at sætte et kryds. Arrild fulgte med 87,76 procent tæt efter. I bunden for valgdeltagelsen findes Døstrup med 78,87 procent.

På kommunens største valgsted i Tønder Sport & Fritidscenter var valgdeltagelsen på 79,32 procent. Det er en my lavere end i Nr. Løgum, hvor deltagelsen var på 79,33 procent.

I Tønder Kommune var der 27.690 stemmeberettigede - 22.444 afgav en gyldig stemme.