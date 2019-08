Historisk kro gik op i røg: Tiltalt brandstifter risikerer flere års fængsel

Flere personer måtte behandles på sygehuset, og der skete skader for over fire millioner kroner, da den tidligere Møllekro i Løgumkloster pludselig stod i flammer i januar. På mandag starter sagen mod den 20-årige mand, der har siddet varetægtsfængslet i sagen i mere end syv måneder.

LØGUMKLOSTER: Det er onsdag middag den 30. januar i år. En dengang 19-årig lokal mand nærmer sig bygningen Møllegade 19A i Løgumkloster. Huset her er byens tidligere Møllekro, hvor der nu også er indrettet flere lejligheder. Den 19-årige tager et stykke pap og antænder det. Efterfølgende skubber han det ind gennem et hul i en dør til ejendommen. Hurtigt opstår en kraftig brand, og flere personer, der opholder sig i lejlighederne på første sal, er i overhængende fare for at indebrænde. Flere personer kommer da også til skade, og en mand, der er fanget i loftsetagen, må reddes ud gennem et vindue.

Dette skrækscenarie fremgår delvist af det anklageskrift, der vil blive læst op i byretten i Sønderborg mandag formiddag. Her står den nu 20-årige mand tiltalt for brandstiftelse under skærpende omstændigheder, og han risikerer dermed flere års fængsel.