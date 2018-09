De nye ejere af Hostrups Hotel, Kirsten og Lars Svensen, har taget hul på en gennemgribende renovering af hele bygningen. Det sker med stor respekt for stedets historie, og hotelles skal senest til sommersæsonen næste år fremstår så indbydende og originalt som muligt.

Få dage efter, mens familien stod i lufthavnen på vej til sommerferie i Spanien, ringede kuraktor med besked om, at hotellet var deres.

- Jeg tror, jeg så to værelser, køkkenet og festsalen. Så afgav jeg et bud, fortæller han.

Hostrups Hotel blev taget under konkursbehandling den 29. juni. Kirsten og Lars Svensen er faktisk nærmeste nabo til stedet. Med hans erfaring fra store bygge- og boligprojekter i primært København tog han et kig på bygningen.

Sådan siger Lars Svensen, der fredag den 13. juli i år sammen med hustruen Kirsten, lidt overraskende for dem selv, blev hotelejere i Tønder.

- Jeg har altid synes, at hotellet har en utrolig flot facade. Men der er ting, der kan ændres til det positive. Det går vi nu i gang med.

Gamle fotos og malerier hjælper til med at tilbageføre det gamle hotel i så oprindeligt en tilstand som muligt. Bindingsværket i den store gavl bliver dog ikke genkendt. For det har aldrig været der, men har kun været malet ude på facaden, fortæller Lars Svensen. Foto: Jacob Schultz

- Det ville nok være billigere at rive hele bygningen ned og så bygge nyt. Men det har vi ingen planer om. Så ville stedets ånd gå tabt, siger Lars Svensen.

En fast tidsplan for totalrenoveringen findes ikke. Det afhænger i høj grad af, hvor mange overraskelser, der gemmer sig under de sænkede lofter, i det gamle murværk og installationerne.

Den "rigtige pris" gør også, at der nu investeres i en tilbundsgående renovering af hele bygningen.

- Vi fik det til den rigtige pris, siger Lars Svensen, uden at ville røbe mere.

Arbejdsro til håndværkere

Han har sammen med hustruen en ambition om at tilbageføre stedet tilbage til noget så oprindeligt som det lader sig gøre. Dog under hensyntagen til, at der skal være så megen lysindfald som muligt.

Lige nu studeres gamle fotografier, tegninger og malerier, så døre, vinduespartier og andre detaljer kan genskabes.

På østkysten findes flere gode eksempler på renovering af ældre hoteller og restaurationer. De tjener til inspiration for parret.

Hotellet er i dag indrettet med 20 værelser. Det holdes der fast i.

En af de store udfordringer er at skabe sammenhæng mellem den historiske del af hotellet og tilbygningen, der blev opført midt i 80'erne. Det er der også en plan for.

I første omgang kører hotel- og restaurationsdriften sideløbende med renoveringen, der er etapeopdelt. Men på et tidspunkt bliver hotellet lukket ned, så håndværkerne har frit slag. Det sker formentlig omkring december.

- Vi vil forsøge at skuffe så få som muligt i forhold til bestilte arrangementer, siger Lars Svensen.