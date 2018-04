Historisk flyangreb rekonstrueres i Soldaterskoven

For et år siden stod flyhangaren i Soldaterskoven til at blive revet ned. Nu er der skabt national interesse om den historiske bygning, og netop nu sættes alle sejl for i juli at iscenesætte det engelske flyangreb, der ramte Zeppelinbasen for 100 år siden.

- Vi har fået vendt en dårlig sag til at blive et aktiv for Tønder. Mange har været med til at løfte det, men uden borgmester Henrik Frandsen og Tønder Kommune var vi ikke nået så langt, siger Anders Jacobsen.

Ved indkørslen til Soldaterskoven fra Ribelandevej er der i den forløbne uge opsat et officielt skilt med henvisning til flyhangaren. På finansloven er afsat tre millioner kroner til renovering af bygningen, og Tønder Kommune har bekostet en genetablering af hangarens facade mod syd. Meget er sket på et år.

- Det er vanvid at rive bygningen ned. Vi berøver os selv for et kæmpe potentiale. Flyhangaren er ikke kun sønderjysk historie, men international historie, der ikke må gå tabt, sagde Anders Jacobsen dengang.

TØNDER: For præcis et år siden, den 7. april 2017, slog næstformanden for Zeppelin & Garnisonsmuseet i Tønder, Anders Jacobsen, alarm. Anders Jacobsen havde netop modtaget et brev fra Slots- og Kulturstyrelsen, der afviste en fredning af flyhangaren i Soldaterskoven. Bygningen skulle rives ned, dog således, at det nederste murværk og fundamentet blev bevaret.

Flyhangaren var en del af luftskibsbasen med de tre haller Toni, Tobias og Toska, som den kejserlige krigsmarine indrettede i Tønder under første verdenskrig. Hangaren er 78 meter lang og 28 meter bred og var base for en eskadrille med fire jægermaskiner. Maskinerne kom ikke i luften, da luftskibsbasen den 19. juli 1918 blev angrebet af engelske jagerfly. Angrebet betegnes som en milepæl i krigshistorien, idet det var den første operation med luftangreb fra et hangarskib.

Nye tiltag

Det var da også kommunen, der som den foreløbig sidste håndsrækning stod for opstillingen af flyhangar-skiltet ud til Ribelandevej.

- Der gik kun en uge fra, at jeg henvendte mig i forvaltningen, til skiltet var sat op, fortæller Anders Jacobsen.

Blandt de mange gode kræfter, der har løftet i flok, nævner han også støtteforeningen for Zeppelinbasen, der blev etableret sidste forår. Netop støtteforeningen spiller søndag den 22. april ud med en aktivitetsdag, hvor interesserede bliver inviteret ud i Soldaterskoven for at hjælpe med at rydde de tilgroede fundamenter af den store Zeppelinhal Toska, der var mål for et engelsk flyangreb den 19. juli 1918.

Netop dette angreb, der er indgået i krigshistorien som det første, der blev lanceret fra et hangarskib, har Anders Jacobsen og hans bestyrelse i Zeppelin- og Garnisonsmuseet store planer med.

- Lige nu er vi i gang med at iscenesætte en rekonstruktion af angrebet. Det bliver dog ikke den 19. juli, som er en torsdag, men søndag den 22. juli. Angrebet skal simuleres med et historisk dobbeltdækkerfly, og på jorden vil der blive etableret skyttegrave og antiluftskyts samt et lazaret, så publikum kan få et indtryk af, hvad der skete. Det bliver med bulder og brag, lover Anders Jacobsen.