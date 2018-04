Historisk fangst i Grønåen

Han glæder sig ekstraordinært meget over fangsten, som han føler at have en lillebitte andel i.

I mandags startede årets fiskesæson, og den giver Jens Christian Lund medhold. For allerede på førstedagen blev der halet en historisk fangst i land. Det stod 78-årige Dieter Bocksch fra Bad Segeberg ved Hamburg for. På en flue fik han bid af en stor hanlaks, der oppe på land skulle vise sig at veje 13,1 kg og måle 106 cm.

Tysk medlem

Dieter Bocksch er en af Sportsfiskerforeningen Vidås mange tyske medlemmer og befinder sig netop nu på en uges fiskeferie i Vidå-systemet.

Hans rekordlaks fangede han i Grønåen, der blandt eksperter regnes for et særdeles godt fiskevand. Det var også her, at Christoffer Friedemann selv for et par år siden fangede sin hidtil største laks. Den målte 104 cm og vejede 9,9 kg. Den blev fanget på den første fiskedag og skulle vise sig at blive årets største fangst.

Det kan Dieter Bocksch fangst meget vel også ende med at blive.