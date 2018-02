Historisk: Dagen hvor de danske krydser blev sat

Den næsten 100 år gamle sønderjyske tradition med at holde afstemningsfester den 10. februar lever i bedste velgående. I Møgeltønder udskydes markeringen af 98-året for Sønderjyllands genforening med to dage. Det sker af praktiske, og ikke historiske årsager, understreger forsamlinghusets formand.

- Her var der mellem 70 og 75 procent danske stemmer. Og så er vi nok også en af de få mindre byer, hvor der er rejst hele tre sten til minde om genforeningen, siger formanden for Møgeltønder Forsamlingshus, Christian Clausen.

Fire vigtige datoer for genforeningen:10. februar 1920: Afstemningsdagen, hvor Sønderjylland (Nordslesvig) stemte sig hjem til Danmark. Sønderjylland havde været under tysk herredømme siden nederlaget på Dybbøl og Als i 1864. 11. juni 1920: Valdemarsdag regnes som genforeningsdagen, hvor "de sønderjyske landsdele" officielt blev overdraget til Danmark. 10. juli 1920 red Kong Christian 10. på en hvid hest over den gamle grænse ved Taps mellem Kolding og Christiansfeld. 11. juli 1920 holdtes den store genforeningsfest på Dybbøl, hvor henved 50.000 mennesker deltog.

Først den 12.

Mens der i bl.a. Løgumkloster, Bredebro og Skærbæk er inviteret til afstemningsfester på lørdag, venter forsamlingshuset i Møgeltønder med at slå døren op til mandag aften. Det skyldes rent praktiske årsager.

- Huset er udlejet på lørdag. I bestyrelsen har vi tidligere besluttet, at afstemningsfesten som udgangspunkt skal holdes 10. februar, men den kan flyttes til et par dage før eller efter, forklarer Christian Clausen.

Han noterer sig med glæde, at interessen for genforeningen i netop disse år, hvor vi nærmer os 100 års jubilæet i 2020, er stigende. I Møgeltønder gled markeringen af 10. februar ud af kalenderen i nogle år, men forsamlingshuset genoptog traditionen for omkring 20 år siden, og nu samles omkring 70 deltagere omkring bordene hvert år.

- I den siddende bestyrelse er vi enige om at fortsætte med traditionen frem til 2020, efter må den til den tid siddende bestyrelse afgøre, hvad der videre skal ske, siger Christian Clausen.

Foredragsholder i forsamlingshuset mandag aften er tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger og nuværende rådgiver for Schackenborg Fonden, Siegfried Matlok. Han vil både tale om tiden omkring 1920, og de aktuelle perspektiver for grænselandet. Siegfried Matlok er efterfølgende også klar til at svare på spørgsmål fra salen.