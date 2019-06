Historien bag det sønderjyske kaffebord

- Det er ikke uforskammet at tage mere end én slags kage. Og det er også helt i orden at blive ved, selvom man er mæt, sagde Helle Skaarup, der er forstander på refugiet til gæsterne.

Løgumkloster: Boller, brødtorte, genferkage, lagkage, fedtebrød, ingenting, gode råd og knepkage. Det helt store kagebord var linet op, da refugiet i Løgumkloster inviterede til sønderjysk kaffebord pinsedag. Her var mellem 40 og 50 tilmeldte gæster mødt op for at smage på alle de forskellige fristelser, som køkkenet i refugiet allerede dagen før var begyndt at lave for at kunne nå dem alle sammen.

Det traditionelle sønderjyske Kaffebord består af flere forskellige kager, der skal spises i en helt fastlagt rækkefølge. Man indleder med at få lagt en god bund med boller. Dernæst går man i kast med skærekagerne. Først de lidt tørre og så de mere fede: pladekage, honningkage eller søsterkage, sandkage med creme eller roulade. Dernæst kommer tærterne. Der bør være mindst to, gerne tre: stribetærte, brødtærte og svesketærte med flødeskum. Hvis det er et af de store, gode kaffeborde, så afslutter man med en cremesnitte, det vil sige en napoleonskage. Til sidste går man i kast med den hårde afdeling, som består af småkager. Kilde: Grænseforeningen: Det Sønderjyske kaffebord

Historien bag

Men inden de gik om bord i kagebordet, fortalte forstanderen historien om det sønderjyske kaffebord, som har rødder helt til tilbage 1864. Efter krigen, hvor dele af Sønderjylland kom under tyske herredømme, opstod der blandt det danske mindretal et behov for at dyrke danskheden i området. Flere forsamlingshuse blev derfor opført. Her samlede sønderjyderne sig omkring sangbogen, det danske sprog og så selvfølgelig kaffe og kage, som der skulle til. Men da køkkenerne i forsamlingshusene var relativt små, tog kvinderne selv hver kage med. Og hurtigt gik der sport i, hvem der kunne medbringe de flotteste kager.

- Det er heraf, at hele traditionen med det sønderjyske kaffebord opstår. Det var en måde at vise sin husmor kunnen på, sagde Helle Skaarup.

Men hvad er det egentlig, der er så særligt ved det sønderjyske kaffebord? Det var et spørgsmål, som forstanderen stillede de fremmødte. Hun havde dog selv undersøgt sagen:

- Det er meget egens specifikt at blande det sure med det søde. Det gælder ikke kun kagebordet, men maden generelt i Sønderjylland. Vi ser blandt andet på samme bord kager med surrib, som er den sure af slagsen og så pæretærten, der er sød.