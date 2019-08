Historiefortælling med realskolen som omdrejningspunkt

Onsdag fik eleverne fra 7. til 10. klasse på Skærbæk Realskole fortællingen om den jødiske kvinde Arlette Andersen, der overlevede Auschwitz. Det foregik som et led i den historiefokuserede emneuge op til 100-årsfejringen af skolen mandag den 2. september.

- Eleverne har blandt andet lært, hvordan det var at gå på skolen gennem 100 år, hvilke lege, der blev leget, og hvad man spiste. Og så har eleverne har lavet en tidslinje med historiske nedslag med udgangspunkt i realskolen, fortæller Carina Geertsen, der underviser i dansk og tysk.

Eleverne fra indskolingen op til udskolingen har på forskellige måder fået undervisning i vigtige historiske nedslag, der har fundet sted i løbet af de 100 år, skolen har ligget i Skærbæk. Et sted, som dengang den danske skole blev bygget, lå på tysk jord.

Skærbæk: Mandag den 2. september kan Skærbæk Realskole fejre 100 års jubilæum. Det er en fejring, som der er blevet forberedt længe blandt andet med emneuge for eleverne op til den store dag.

Foredrag

Onsdag stod dagen på foredrag med journalist Thomas Kvist Christiansen, der har arbejdet tæt med den franskfødte jødiske kvinde, Arlette Andersen, som overlevede fangenskabet i nazisternes værste udryddelseslejr Auschwitz.

- Håbet er, at eleverne tager den menneskelige historie med sig. Selvfølgelig skal de lære om Anden Verdenskrig, men foredraget handler mere om Arlette, der på trods af det, hun har oplevet, har overskud til at fortælle om sin historie, sagde Carina Geertsen.

Da Arlette Andersen med sine 95 år er blevet for svag til selv at holde foredrag om sit liv, tager Thomas Kvist Christiansen nu selv ud. De to har arbejdet sammen i seks år. Det er der blandt andet kommet en bog og en film ud af, som eleverne skulle se.

- Det er spændende at høre historien om en, der overlevede, sagde Emma Zeerow fra 10. klasse, mens klassekammeraten Laura Brodersen tilføjede:

- Jeg tror bedre, at man kan føle, hvordan det har været, når man høre kvindens egen historie.

Mandag den 2. september bliver Skærbæk Realskoles 100-årsjubilæum fejret med en stor fest på for både nuværende og tidligere elever og lærer.