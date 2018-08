Heste og håndbold: TM Tønder er i fuld gang med forberedelserne

Truppen var i sidste uge på træningslejr på Rømø, og der har både været teambuilding og øvelser med heste på programmet. I Branderup skulle spillerne individuelt arbejde med at få en hest til at lystre - en disciplin, hvor spillerne ikke var på hjemmebane.

to kampe mod Odense

TM Tønder har indtil videre spillet to træningskampe - begge mod HC Odense. Den første kamp blev vundet med 23-17 og den anden tabt 18-19.

- Når vi er der og giver den gas - og alle giver den gas - så var vi bedre end Odense, fortæller Torben Sørensen, der omvendt også kunne konstatere, at holdet får det svært, hvis det begynder at tænke, at det kan slappe lidt af.

Torben Sørensen, der er rigtig tilfreds med sin trup, fik set alle spillere i aktion i løbet af de to kampe.

Holdet har fem ugentlige træningspas, og forude venter endnu seks træningskampe. Den næste er på lørdag i Flensborg mod DHK Flensborg. Endnu er der godt en måned til at finpudse formen, inden sæsonen begynder - en sæson hvor klubben har flere ambitioner.

- Rent placeringsmæssigt hedder det top 3, men der er også den her med, at vi gerne vil udvikle spillere og udvikle en god kultur i Tønder. Og en god kultur er svær at måle udefra, fortæller træneren.

Han peger på, at Fredericia Håndboldklub har et stort budget, og derudover ser han 4-5 andre hold spille med om top 3. Hvis TM Tønder vinder de rigtige kampe og ellers er stabil i præstationerne, mener han, der er en god chance for at ende i top 3.

TM Tønder indleder sæsonen den 9. september hjemme mod Ajax København.