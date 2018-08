Heste med vogne dystede på Møgeltønders toppede brosten

MØGELTØNDER: Der blev vrinsket, blæst fanfarer og kørt præcist på Møgeltønders toppede brosten lørdag, hvor konkurrencen "Traditionel kørsel" blev afviklet med deltagelse af 23 ekvipager fra Danmark og Nordtyskland.

En del af deltagerne havde taget turen over Storebælt for at deltage i konkurrencen. Det gjaldt for Frede Svendsen og hustruen Sannie Dahl Jensen. Frede Svendsen har tidligere arbejdet som snedker og efterhånden begyndte han at renovere hestevogne for sjov. Nu er det blevet mere alvorligt.

- Det er sådan en slags sygdom, som man ikke kan kureres for. Vi er lidt småskøre, lød det fra Svendsen, der havde spændt de to frisere for vognen, der er lavet omkring 1900-tallet i London.

Bag på vognen var der monteret en paraplyholder i pileflet med tre paraplyer - som der skulle blive brug for bare en times tid senere.