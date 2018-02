Her er kommunens ti dyreste huse: Kun fem er i Tønder by

Af de ti dyreste er de fem beliggende i Tønder by, mens de øvrige fem er geografisk spredt over kommunen. Det er også først på en fjerdeplads, at et Tønder-hus er at finde.

Listen over de dyreste boliger i Tønder Kommune er blevet til gennem en søgning på de dyreste villa-registrerede ejendommen i kommunen. Listen er fra den 19. februar 2018. Listen over de ti dyreste boliger i kommunen ser således ud: 1: Slotsgaden 14, Møgeltønder, 4.750.000 kroner. 2: Emmerlev Klev 6, Højer, 4.200.000 kroner. 3: Hollænderstrædet 46, Havneby, 3.995.000 kroner. 4: Rosinfeltvej 112, Tønder, 3.850.000 kroner. 5: Ribelandevej 8, Tønder, 3.095.000 kroner. 6: Tved 5, Tønder, 2.995.000 kroner. 7: Rosinfeltvej 123, Tønder, 2.850.000 kroner. 8: Ørderup kirkevej 35, Toftlund, 2.650.000 kroner. 9: Sønderbyvej 26, Rømø, 2.595.000 kroner. 10: Østergade 47, Tønder, 2.495.000 kroner.

Emmerlev Klev og Rømø

På top ti-listens anden og tredjeplads over de dyreste villaer, er der henholdsvis Klitgården, en ejendom med privatbolig og ferielejligheder i Emmerlev Klev til 4.200.000 kroner, og en helårsbolig på 147 m2 i Havneby på Rømø med udsigt over marsk og hav. Denne bolig er bygget i 2009 og er til salg for 3.995.000 kroner.

I Tønder by er en villa i Rosinfelt den fjerdedyreste ejendom i kommunen. Den er til salg til 3.850.000 kroner, og foruden privat bolig er der også mulighed for ferielejligheder.

De øvrige boliger på top ti-listen over de dyreste boliger i Tønder Kommune tæller blandt andet en bolig på Ribe Landevej i Tønder by, et garageanlæg og privat beboelse i Toftlund, en trelænget ejendom på Rømø og en bolig på Østergade i Tønder by.