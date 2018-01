Her er alle lige meget værd

Foreningen Unge For Ligeværd mødes hver onsdag, og sådan har det været i 11 år. For medlemmerne betyder det meget at have et sted, hvor man kan mødes med andre, der heller ikke altid har haft det lige let.

Tønder: "Sådan der" siger Søren Thomsen, knytter hånden og trækker den bøjede arm hurtigt ned langs sin side.

Skærmen over bowlingbanen viser, at han har slået en strike, og alle keglerne ligger da også hulter til bulter for enden af banen på Bowler Inn i Tønder.

Det er onsdag aften, og 12 medlemmer af foreningen UFL, Unge For Ligeværd, er samlet til deres ugentlige kom sammen. Egentlige møder kan man ikke kalde det, for nogen gange handler det om at bowle. Andre gange står der gokart på programmet, og ind i mellem er der foredrag om alt lige fra angst til forsikringer, muligheden for job og alkohol, og andre gange står den på biografture og alt muligt andet forskelligt, som medlemmerne finder frem til i fællesskab.

-Fællesspisning er det, der kommer allerflest til, fortæller Maj Frodelund Rasmussen, der har været formand for foreningen siden dens start for 11 år siden.

Sammen med sin mor Jytte Frodelund og sin nu afdøde far var hun med med til at starte UFL i Tønder. Selv er hun førtidspensionist på grund af en alvorlig depression, hun fik som ung, men i dag har hun det så godt, at hun arbejder i skånejob hos Rema 1000 i Skærbæk.

Jytte Frodelund, der er næstformand og vejleder i foreningen, siger:

- Her kommer folk med alle mulige forskellige ting i bagagen. Nogen har diagnoser som ADHD eller skizofreni, og mange har gået i specialklasser og har haft det svært.

For Maj Frodelund betyder foreningen alt.

- Den er mit hjertebarn. Her kommer så mange gode mennesker. Jeg har fået nogle rigtig gode venner her, siger Maj Frodelund, der også kan takke foreningen for, at hun i sommer som hvid brud kunne gå op af kirkegulvet for at sige ja til sin Bjarne - det var nemlig igennem en fælles ven i UFL, at de to mødte hinanden, og i dag er Bjarne også med hver onsdag.