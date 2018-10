Helt håndgribelige resultater

Efter fire ugers intensiv undervisning på Hohenwarte fik 22 elever fra Tønder Kommunes distriktsskoler diplom på, at de har udviklet sig og er klar til mere og bedre indlæring.

Højer: - Tillykke til jer og held og lykke med fremtiden, sådan sluttede borgmester Henrik Frandsen forleden sin tale til 22 elever fra 7. og 8. klasse, der har tilbragt de sidste fire uger i et intensivt læringsforløb døbt Læringslokomotivet. Det er et nationalt koncept, og i Tønder Kommune har Tønder Ungdomsskole gennemført projektet på Hohenwarte. De 22 udvalgte unge har forud for projektets gennemførelse haft svært ved skolegangen på den ene eller anden måde, og projektet har taget dem med gennem faglig læring og træning i sociale kompetencer, og det har ikke mindst forsøgt at begejstre børnene til at lære. Kasper Nissen fra Møgeltønder var en af deltagerne, og han kunne fortælle, at testresultaterne efter de fire uger på Hohenwarte var væsentlig forbedret. - Det har været godt og sjovt, og i alle test har jeg fået det dobbelte. Jeg har valgt at tro på, jeg kan, og har lært at sige til mig selv, at jeg aldrig skal give op, fortæller Kasper, hvis forældre også kan mærke forskellen.

Han er virkelig vokset og har flyttet sig meget. Og så har han fået nogle gode kammerater. Jeg ved, de har haft det godt her, for vi har ikke hørt ret meget fra ham. Gitte Petersen om sønnen Kasper Nissen.

Lene Stenger fra Tønder Ungdomsskole har været tovholder på projektet, og hun fortalte kort om de fire uger til de mange forældre, der var med til afslutningen. Foto: Karin Lorenzen

Skylder en burger Mor Gitte Petersen og far Henrik Nissen forsikrer begge, at der er sket meget på de fire uger. - Han er virkelig vokset og har flyttet sig meget. Og så har han fået nogle gode kammerater. Jeg ved, de har haft det godt her, for vi har ikke hørt ret meget fra ham, fortæller Gitte Petersen. - Nu skal han bare holde fast, og jeg håber, han fortsætter med det her, ønsker Henrik Nissen sig. Også forældrene har været med på toget, i en forældrekupé, hvor de af underviserne i projektet har fået værktøjer til at hjælpe børnene med at holde fast og huske, at de godt kan, selvom det kan være svært. - Da han fik testresultaterne, ringede han hjem, og det første han sagde var - du skylder mig en tur på McD, griner Gitte Petersen.

Alle har forbedret sig Alle børnene har forbedret sig i projektforløbet. - De er blevet testet på det faglige, og de har alle klaret sig bedre i de afsluttende test, men nogen naturligvis meget mere end andre. De er også målt på de ikke-kognitive ting, altså det sociale og trivsel, og her kan vi ikke selv se resultaterne. De resultater bliver undersøgt af analyseinstituttet Epinion, der også er partner i projektet, fortæller Mette Kjær. Hun har været instruktør på projektet og været sammen med eleverne på Hohenwarte i alle fire uger, og hun er sikker på, at eleverne tager noget godt med. - Vi har prøvet at vise dem, at de kan, og at de skal tro på sig selv. Fagligt er vi startet helt basic og derfra givet dem værktøjer, så de søger løsninger i stedet for at give op, forklarer Mette Kjær, der er sikker på, at børnene nok skal holde fast i nogle af de ting, de har fået med sig fra projektet, selvom de nu skal tilbage til deres almindelige klasser og de almindelige roller. Både elever og forældre skal mødes igen i løbet af oktober og november for at fastholde de gode takter fra læringsforløbet.