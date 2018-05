Heliport skal redde Rømø Havn ud af gældskrise

Tønder Kommune har været med til at investere 47 mio kr. i en nu over 400 meter lang nordkaj (øverst til venstre) samt en ny oplagringsplads på Rømø Havn. Investeringerne har indtil videre ikke haft den ønskede effekt om øget aktivitet. Heliporten ønskes placeres i forbindelse med den nye kaj. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen siger ja til en idéhøring om placering af en heliport på Rømø Havns nordkaj. Havnens tidligere formand, Thomas Ørting Jørgensen, advarer mod passivitet. SF og Enhedslisten siger fra.

RØMØ/TØNDER: En heliport, altså en helikopterlufthavn, etableret på Nordkajen kan blive redningen for Rømø Havn. Havnen er udfordret. Aktivitetsniveauet er lavt, mens gældsforpligtigelserne er høje. Havnen kom ud af 2017 med et underskud, og fremtiden, der kræver investeringer til 6-8 mio. kr. i ren vedligehold, tegner ikke umiddelbart lys. Men muligheden for at etablere en heliport kan være det tilbud og den aktivitet, der kan give havnen et afgørende løft. Investeringer til 47 mio. kr. til en ny kaj og oplagringsplads har indtil videre ikke haft den ønskede effekt. - Vi kan ikke garantere for, at en privat aktør melder sig. Men hvis ikke havnen får muligheden, så sker der ingenting. Regningen vil være der stadigvæk. Konsekvensen for ikke at gøre noget, har også en pris, sagde Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten), da kommunalbestyrelsen i Tønder på april-mødet gav grønt lys for at igangsætte en idéhøring om projektet.

Konsekvensen for ikke at gøre noget, har også en pris. Thomas Ørting Jørgensen, tidligere formand for Rømø Havn, nu medlem af kommunalbestyrelsen for Borgerlisten

Sagen I oktober 2016 gennemførte Tønder Kommune en idéhøring fore etablering af en heliport ved Rimmevej på Rømø.Planen mødte stor modstand og blev opgivet.



I december 2016 besluttede en enig kommunalbestyrelse, at der skulle arbejdets videre med heliport-planerne, såfremt den kunne etableres på havnen.



Nationalt Center for Miljø og Energi har efter at have fået forelagt nye kort over flyveruter givet positive tilbagemeldinger.



Rømø Havns bestyrelse har en forventning om, at havnen med en heliport kan blive servicehavn for nuværende og kommende off shore-vindmølleparker i Nordsøen.

Omdiskuteret emne Tønder Kommune gennemførte i efteråret 2016 en idéhøring om at etablere en heliport ved Rimmevej tæt på stranden og et sommerhusområde. Kommunen havde forinden fået myndighedstilkendegivelser om, at en placering på havnen med henvisning til bl.a. sæler i vadehavet ikke kunne komme på tale. Modstanden mod en placering ved Rimmevej var imidlertid så stor, at projektet blev opgivet. I stedet skulle der arbejdes for at opnå tilladelse til en placering på havnen. - Det har vi arbejdet med en hel del med, blandt andet med Miljøstyrelsen. Vi har nu aftaler på plads og forventer at komme igennem igennem med en placering på havnen. Derfor vil vi igangsætte en idéhøring, sagde borgmester Henrik Frandsen i sin sagsfremstilling i byrådssalen. Thomas Ørting Jørgensen, der har en fortid som formand for Rømø Havn, fandt det overflødigt med en idéhøring. Den ville være ren tidsspilde, lød det. - Det her er ikke noget nyt projekt, og der er ingen alternative placeringer. Vi skal springe idéhøringen over. Det er ikke forsinkelser, som havnen har brug for, sagde han. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V) manede til besindighed. - At springe idéhøringen over vil måske spare en til to måneder. Men så risikerer vi, at vi senere bliver dømt helt tilbage på grund af en procedurefejl. Det kan vi ikke være bekendt overfor havnen, sagde han.

Spild af penge Igangsættelse af en idéhøring faldt på trods af, eller måske netop på grund af havnens kritiske situation, i god jord hos langt de fleste. - Vi skal se fremad. Her er der mulighed for at gøre noget godt for Rømø. Det skal vi gøre, sagde blandt andet Peter Christensen (S). Men der var også kritiske stemmer. Holger Petersen, Enhedslisten, har helt klar i sin afvisning af idéhøringen og dermed hele heli-projektet. - Vi skal ikke spilde penge på noget, som ingen vil have, og som ingen har brug for, sagde han. SF's Bjarne Henneberg var enig. - Der er ikke brug for at ødelægge mere natur, sagde han.