Heliport: Fagchef orienterede ikke om kritisk indsigelse

Sagen

Tønder Kommune har i forbindelse med en idéhøringsfase om en heliport på nordre mole på Rømø Havn i maj/juni modtaget 31 primært kritiske indsigelser.Slots- og Kulturstyrelsen gjorde indsigelser mod heliporten i forbindelse med høringsfasen for Tønders Kommuneplan 2017-2029. Styrelsen skriver, at en heliport kan bringe områdets Unesco-udpegning som verdensnaturarv i fare.



Den 28. august var en delegation på fire personer fra Tønder Kommune indkaldt til møde i Erhvervsstyrelsen om bl.a. denne indsigelse. Tønder-delegationen bestod af fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, afdelingsleder Ole Bach-Svendsen samt to planlæggere. Fra Erhvervsstyrelsen deltog blandt andet kontorchef Christina Mette Kragh.



Den 11. september behandlede teknik- og miljøudvalget indsigelser fra idéhøringsfasen uden at have kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens betænkeligheder. Den 20. september skete det samme i økonomiudvalget. Her stemte et flertal for at fortsætte planarbejdet for heliporten.



Den 25. september offentliggjorde JydskeVestkysten indsigelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samme dag blev heliporten taget af den politiske dagsorden.