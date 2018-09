Helikoptere har kurs mod byrådssalen

Længe undervejs

Tønder Kommune ønsker at skabe mulighed for at etablere en helikopterlufthavn på Rømø Havns nordre mole ud fra en vurdering om, at det vil styrke havnens muligheder for at blive hjemsted for virksomheder, der skal service havvindmølleparker i Nordsøen.Kommunen har tidligere spillet ud med et forslag om en placering af en heliport ved Rimmesvej.



Forslaget mødte så massiv modstand, at det blev trukket tilbage.



Herefter arbejdede man videre med en ny placering på havnen.