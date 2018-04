Helikoptere har kurs mod Rømø Havn

Efter at have droppet etableringen af en helikopterlufthavn tæt på et sommerhusområde ved Rimmesvej på Rømø satser Tønder Kommune nu på en placering direkte på Rømø Havn. Det har overordnede myndigheder tidligere afvist at gøre. Kommunen forventes klar med idéhøring og et borgermøde inden sommerferien.

HAVNEBY: En heliport tæt på et sommerhusområde ved Rimmesvej på Rømø blev skudt ned for godt et år siden.

Nu går Tønder Kommune i luften med et nyt fremstød. I stedet for en placering på natur- og ferieområder skal en kommende helikopterlufthavn etableres på Rømø Havn.

Sådan lyder det seneste udspil i de efterhånden årelange bestræbelser på at efterkomme et udpræget ønske fra Rømø Havns bestyrelse. Den vurderer, at muligheden for at etablere en heliport er afgørende for havnens konkurrenceevne i bestræbelserne på at blive servicehavn for primært tyske havvindmølleparker.

En placering, som direktøren på havnen tidligere har nævnt - men den blev droppet efter forhåndstilkendegivelser fra miljømyndighederne.

I det nye udspil for en placering på havnen er der ændret på både flyveruter og flyvehøjder. Dem har eksperter fra "Nationalt Center for Miljø og Energi" sagt god for.

- Og det er de samme eksperter, der også rådgiver regeringen, påpeger teknisk direktør ved Tønder Kommune, Keld Hansen.