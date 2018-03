Helga har boet i samme lejede rækkehus siden 1968

Helga Sørensen har torsdag boet på adressen i 50 år. Det er måske ikke så specielt at bo på samme adresse i lang tid, men i boligforeningen Tønder Boligselskab sker det ikke hver dag, at samme beboer har boet i et af foreningens 354 lejemål et halvt århundrede.

Husleje på 800 kroner

Da Helga Sørensen flyttede ind i rækkehuset med 84 kvadratmeter på Prilen, var det med manden Bent og parrets tre børn, Lars, Annette og Per. Den ene stue blev delt op i to værelser, så børnene havde hver deres rum - men siden er børnene flyttet hjemmefra, og Bent døde af kræft for 16 år siden, så nu er skillevæggen fjernet, så husets beboer har en flot spisestue at byde gæster indenfor i.

Da Bent og Helga Sørensen flyttede ind i det nybyggede rækkehus var huslejen på 800 kroner om måneden, mens varmeudgifterne lå på 130 kroner om måneden. Efter at Helga Sørensen fik sat nyt badeværelse i for to år siden, er huslejen steget til cirka 4500 kroner - hertil kommer så vand, varme og el. Til gengæld dækker huslejen over hækkeklipning, snerydning, renovation og grundskyld.