Heldige kartofler: Knolde fra Øster Højst havner i Nordafrika

Der er god sandsynlighed for, at dine chips og kartoffelmels "mor" har været en tur forbi Øster Højst, hvor næste generations læggekartofler sorteres. Halvdelen af kartoflerne sælges i Danmark - den anden halvdel eksporteres til Algeriet og Egypten.

Stort rejsegilde

Travlheden resulterede sidste fredag i, at parret holdt rejsegilde på en ny 2100 kvadratmeter stor bygning, der skal bruges som sorterings- og lagerhal. Parret byggede også en anden hal - det er tre år siden - men den slår ikke længere til, for håbet spirer for fuld kraft i Øster Højst.

- Vi tror på fremtiden. Så lang tid kvaliteten er i top, kan du sælge alle de læggekartofler, du kan lave, lyder det fra ægteparret.

Når kartoflerne tages op af jorden eller ankommer i containere fra Fyn eller Trekantsområdet, tørres de. Herefter lagres de i trækasser på hver to kubikmeter med 1200 kilo i hver.

Når kartoflerne om et par måneder skal pakkes til læggekartofler, bliver de hældt på et bånd, hvor knoldene først børstes og renses, og de mindste og største kartofler frasorteres. Herefter kommer kartoflerne ud på et rullebord, hvor kartoflerne manuelt sorteres af fem lettiske kartoffelkvinder. De lettiske kvinder har øje for heldige og uheldige kartofler, fortæller parret.