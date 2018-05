Havfaldsindsamling: 200 elever gjorde en indsats for Vadehavet

Det indsamlede affald vil over sommeren blive lavet til et kunstværk, som vil vist frem til en fernisering i september.

- De kommer jo fra hele landet. Når de kommer hjem, kommer de til at fortælle om det her projekt langt herfra, og kan på den måde blive ambassadører for miljøet, der hvor de selv kommer fra. Det er en helt fantastisk mulighed.

Jes Vagnby er projektleder på Waste for life og han mener, at lige præcis efterskoleeleverne spiller en vigtig rolle i projektet.

HØJER: Projektet Waste for life er et initiativ, der har til formål at oplyse om den store mængde affald, der belaster vandet i Vadehavet. Derfor var elever fra den tyske skole Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll og elever fra Højer Efterskole tirsdag i gang med at samle affald i poser langs stranden ud til Vadehavet. De tyske elever startede ved Emmerlev Klev og bevægede sig nordpå, imens de samlede 'havfald'. Efterskoleeleverne fra Højer var startet ved Skiffersvej og gik mod syd, hvor de mødtes med de tyske elever på midten ved Skydebanevej.

Fedt at gøre forskel

Der var ikke en sky på himlen over Emmerlev Klev tirsdag formiddag, og der var da også kun glæde at spore i ansigterne på de fremmødte efterskoleelever. En af dem var 17-årige Julia Høgh fra Højer Efterskole.

- Det er vildt fedt at være med. Det er rigtigt hyggeligt, og så er det kun et plus, at vi hjælper naturen samtidig. Man kan jo se, her bliver renere af, at vi har været her, siger hun med et stort smil.

Men det er ikke kun en hyggelig tur med en affaldspose i selskab med kammeraterne fra efterskolen. Indsamlingen af havfald gør nemlig indtryk.

- Lige pludselig kan man jo se, at de her plastik- og glas ting, som vi finder, slet ikke hører hjemme i naturen. Når man først går og samler det, ser man lige pludselig, hvor dumt det er ikke at smide den slags direkte i skraldespanden, forklarer Julia Høgh.