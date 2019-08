Hausgaard på scenen: - Jeg faldt død om

Tønder: Fredag eftermiddag hyldede flere kunstnere den snart 75-årige Niels Hausgaard på Tønder Festival. Det var ikke kun gamle sange fra musikeren selv, som publikum blev mødt med. Det gjorde de også af en historie, som de færreste kendte til.

Tilbage i 2016 meldte Hausgaard afbud til en række koncerter. Den officielle forklaring var en slem omgang lungebetændelse. Men fredag aften kom det på scenen i Telt 1 på Tønder Festival frem, at det ikke var den sande forklaring.

Her forklarede Niels Hausgaard selv, at hans manager, Tess Pedersen, måtte genoplive ham, efter han fik et hjertestop på et hotelværelse.

- Han brækkede flere af mine ribben, sagde Niels Hausgaard oppe på scenen.

Det var tydeligt at mærke på publikum, at det ikke vidste, om det var en spøg. I hvert fald var der flere, der grinte, hvortil Hausgaard pænt måtte sige, at det ikke var noget at grine af.