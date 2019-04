TØNDER: Politiet står tilbage med et godt signalement, efter en mand to gange onsdag morgen blev opdaget, mens han var i færd med at finde vej ind i to boliger.

Først blev den unge mand opdaget, da han forsøgte at komme ind ad et vindue på førstesalen af en ejendom på Plantagevej. Her blev han klokken 05.23 set, da han var i færd med at klatre ind ad vinduet, oplyser politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Samtidigt blev han også opdaget af beboeren indenfor i boligen, som jagede ham væk. Manden flygtede fra stedet på cykel, mens han råbte "fuck you!" ad beboeren, som er en 55-årig kvinde.

Kort efter, klokken 05.36, var den gal igen. Denne gang på Strucks Alle, forklarer politikommissæren:

- På Strucks Alle overrasker en borger kort efter en ung mand, som står oppe på en trappe og også forsøger at åbne et vindue udefra. Han stikker af fra stedet, da borgeren råber ad ham. Vi arbejder ud fra en teori om, at det er samme gerningsmand, siger Jens Peter Rudbeck.

Den sidste borger fik et godt signalement af manden:

Han beskrives som værende 15-25 år, mørklødet og 180-185 centimeter høj. Han er almindelig af bygning og bar torsdag morgen en mørk hættetrøje og en strikhue.