Har du set noget?: Yngre rambuktyve slog til mod elektronikforretning

SKÆRBÆK: Tre gerningsmænd er på fri fod, efter de natten til torsdag først stjal en gummiged og siden kørte den ind i Storegade i Skærbæk.

Her styrede de gummigeden gennem facaden på elektronikforretningen Paulsens Solutions og brød ind i forretningen. Alarmen gik klokken 00.34, så har du set eller hørt noget mistænkeligt natten til torsdag i det centrale Skærbæk, så hører Syd- og Sønderjyllands Politi gerne fra vidner.

Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at gummigeden tidligere onsdag aften blev stjålet fra en adresse på Hjemstedvej lige udenfor Skærbæk. Indbruddet har umiddelbart ikke givet det store udbytte, da Paulsens Solutions belært af erfaring fra et indbrud sidste år har sikret butikken gennemgående.

Indbruddet ærgrer indehaver Tais Paulsen.

- Vi er i fuld gang med at rydde op, for der er glas over det hele. Nu skal vi have snakket lidt mere med politiet og forsikringen om, hvad der skal ske. Jeg har endnu ikke et overblik over, hvad der er blevet stjålet, men det er virkelig peanuts, det de slap af sted med, forklarer Tais Paulsen.