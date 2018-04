Hansen taler om Hanssen

TØNDER: Lokalhistorisk Forening for gl. Tønder Kommune har næsten 1000 medlemmer. Formanden for foreningen, Ingolf Haase, Møgeltønder, regner ikke med at se alle, men gerne mange af disse, når foreningen tirsdag aften, den 10. april, afvikler årets generalforsamling. Den vil ifølge formanden formentlig forløbe udramatisk, så aftenens højdepunkt for de historisk interesserede venter efter årsmødet.

Her har foreningen inviteret forskningsleder dr. phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet i Aabenraa. Han er inviteret for at holde foredrag over emnet "H. P. Hanssen som den sønderjyske danskheds fornyer 1889-1914".

- Det er optakt til vores fokus på verdenskrigens afslutning og genforening, siger Ingolf Haase.