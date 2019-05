En del af gamet

Om afslutningen siger den rutinerede højre fløj:

- Jeg havde gerne ønsket en sæson mere i TM Tønder, men sådan bliver det desværre ikke i denne omgang. Det er en del af gamet på det her niveau. Jeg har været glad for at være i klubben, og respekterer den beslutning som er truffet. Det er en god klub, som virkelig har gang i et interessant projekt, og jeg tror der venter en spændende tid i TM Tønder, siger Hans Martin Asmussen, der samtidig roser trænerstaben, fys-teamet og resten af holdet.

Cheftræner Torben Sørensen har været glad for samarbejdet med Hans Martin Asmussen:

- Hans Martin har haft en kæmpe rolle i denne sæson. Dels har han næsten været ene om at spille højre fløj, men også som assistent har han taget stort ansvar. Han har sat et stort aftryk på holdet. Specielt i de vigtigste kampe i denne sæson, har Hans Martin virkelig spillet på højt niveau. Han har gjort brug af sin rutine, og det har i sæsonen været tydeligt, at han er en mand, der har prøvet meget i håndboldkarrieren. Jeg håber, at han vil fortsætte trænergerningen for på sigt at få en karriere denne vej, lyder det fra Torben Sørensen.