Handelstandsformand: Hvis vi havde spillet ludo, var vi slået hjem

Ærgrelsen over Lene Grønnings afgang som erhvervs- og udviklingsdirektør fortsætter. Formanden for Tønder Handelsstandsforening mener, at man har tabt muligheden for at vinde terræn. Masser af initiativer blafrer i vinden, siger han.

TØNDER: Der er masser af ærgrelse hos erhvervsrådet og i turistbranchen i Tønder Kommune over Lene Grønnings pludselige afgang som erhvervs- og udviklingsdirektør for Vækstråd Tønder. Og ærgrelserne fortsætter.

Slået hjem

Anders Jacobsen fortæller, at med Lene Grønning fik også detailhandlen en stemme i Tønder Kommune. Lene Grønning var en samlende faktor, som formåede at tænke stort.

- Jeg føler, at vi har fået smækket døren i hovedet. Hvis vi havde spillet ludo, var vi slået hjem og spillet pakket ned, siger Anders Jacobsen og fortæller, at han og Lene Grønning arbejdede på mange fælles projekter - lige fra fælles miljøvenlige muleposer til alle butikker i Tønder Kommune til en digital platform, hvor det skulle være muligt at handle på nettet og se butikkerne an, før man gæstede kommunen som turist, for eksempel.

Da Tønder Kommune i sidste uge annoncerede Lene Grønnings afgang, blev det gjort sammen med en forklaring om, at årsagen skal findes i ny lovgivning, der er gældende fra årsskiftet. I en pressemeddelelse skrev kommunen: "Lovændringerne betyder, at der på landsplan er kommet en ny måde at organisere erhvervsfremmeområdet og turismeområdet på, og det er de lovændringer, der har fået direktøren til at opsige sin stilling", skrev kommunen.

Men den køber Anders Jacobsen ikke.

- Jeg står uforstående over for argumentet, noterer han og tilføjer om handelsstanden og kommunens samlede detailhandel:

- Vi er de største tabere i det spil her. Der er ikke nogen, der ønskede, at hun skulle gå, siger han.