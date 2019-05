Handelsstand går til kamp mod tomme butikker

Tønder: Tomme butikslokaler er i dag en del af bybilledet, hvis du går en tur ned gennem gågaden i Tønder. Men billedet skal ændres. Det har Tønder Handelsstandsforening besluttet sig for, og foreningen har allieret sig med firmaet BID Danmark, der arbejder med byudvikling.

Målet er klart:

- Det er simpelthen at gå ind og understøtte og bevare det, vi har af butikker i Tønder by, men helt klart også med det sigte, at vi skal have udbygget det. Vi skal have flere forretninger. Vi skal have mere liv i vores by, det er sådan set endemålet med det, fortæller Anders Jacobsen, der er formand for handelsstandsforeningen.

Foreningen har haft de første indledende møder med BID Danmark-direktør Mikkel Niess, og tanken er, at der i Tønder oprettes to BID-projekter - BID står for Business Improvement Districts. Det første projekt skal løbe fra Torvet og ned mod det tidligere seminarium. Her vil man se på, hvordan man kan bruge de tomme lokaler til andet end detailhandel.

Det andet projekt dækker fra Torvet og op til posthuset. Her vil man arbejde med udvikling og fastholdelse af butikker og se på, hvordan man tiltrækker nye butikker eller andre aktiviteter. Anders Jacobsen peger selv på Grøbleriet i Højer som noget, der kunne efterlignes i Tønder, og muligheden for at arbejde med pop up-butikker.

- Men det, der sådan set er grundessensen i det her, er, at man går ind og skaber en anden form for netværk. Man får folk sat ned i nogle grupper, hvor man finder ud af, hvordan man kan bruge hinanden, hvordan kan man skabe noget mere liv i byen og så videre, fortæller Anders Jacobsen.