Handelsskole vil overtage 10. klasse

Tønder Handelsskole med direktør Carsten Eriksen i spidsen er interesseret i at overtage Tønder 10. Skolen inviteres til et møde i januar.

I henvendelsen til kommunen slutter han med at udtrykke ønsket om at drøfte mulighederne.

- Kollegialt vil de få en meget større arbejdsplads med flere kolleger og flere sociale arrangementer, og vi vil i fællesskab kunne opnå langt bedre daglig sparring og faglig udvikling, når det direkte fællesskab er større. For Tønder 10-lærerne vil kommandovejen fra idé til endelig beslutning blive langt kortere, og fleksibiliteten i hverdagen vil øges med flere kolleger og et tættere samarbejde med lokale erhvervsnetværk, som allerede eksisterer på erhvervsuddannelserne, skriver Carsten Uggerholt Eriksen.

Handelsskoledirektøren peger i henvendelsen på, at han tidligere - med stor succes - har ledet et 10. klasses-center, hvor alle ungdomsuddannelser i lokalområdet var ligeligt repræsenteret i forløb over hele skoleåret. Hans umiddelbare udgangspunkt er en virksomhedsoverdragelse af Tønder10, og han ser flere fordele for de virksomhedsoverdragede ansatte.

- Fokusområderne for en ny model under Tønder Handelsskole vil være at opnå højere kvalitet i undervisningen, meget højere direkte overgang til ungdomsuddannelserne, samt bedre og bredere brobygning til alle ungdomsuddannelser i Tønder.

Tønder: Tønder10 er en eftertragtet størrelse. Således har Tønder Handelsskoles direktør, Carsten Uggerholt Eriksen, på vegne af handelsskolen og EUC Syd henvendt sig med tilbuddet om at overtage det kommunale 10. klasse-tilbud. Tønder10, der er placeret på campus, hører i øjeblikket under Tønder Ungdomsskole.

Inviteres til møde

Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg med Kim Printz Ringbæk (S) i spidsen drøftede henvendelsen fra handelsskole-direktøren på decembermødet, og politikerne har besluttet sig for i januar at invitere direktørerne for handelsskolen og EUC Syd til et møde. Samtidig inviteres også Tønder Ungdomskole til et møde.

Udvalget ønsker, at de indbudte fremlægger oplæg, der blandt andet skal forholde sig til, hvordan man kan løfte kvaliteten for eleverne i 10 klasse. Udvalget fokuserer også på, at der sikres overdragelse efter 10. klasse til alle ungdomsuddannelserne, og at der sikres tilbud til alle elever på 10. årgang.

- Så vil vi selvfølgelig også gerne have nogle af eleverne i tale, fortæller udvalgsformand Kim Printz Ringbæk.

- Vi vil godt ligesom have noget at vurdere ud fra. Så vi har ikke taget stilling til hverken det ene eller det andet lige nu, siger han.