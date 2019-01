Handelsskole vil overtage 10. klasse: Politikere fik oplæg

Handelsskolen, der har ytret interesse for at overtage kommunens 10. klasses-center, har nu haft foretræde for børn- og skoleudvalget. Det samme har ungdomsskolen, der huser Tønder 10 i dag, og som gerne vil beholde de ældste folkeskoleelever.

Tønder: I december kunne JydskeVestkysten fortælle, at Tønder Handelsskole sammen med EUC Syd er interesseret i at overtage Tønder 10, mens Tønder Ungdomsskole, der driver 10. klasses-centret nu, ikke har i sinde at afgive eleverne frivilligt.

Børn- og skoleudvalget besluttede at invitere de to parter til et møde, hvor de kunne fremlægge deres idéer for fremtidens 10. klasse, og de møder har nu været holdt.

- Det er foregået ved, at de hver for sig er kommet og har haft en god halv times tid til at fremlægge deres overvejelser og synspunkter, fortæller formand for børn- og skoleudvalget Kim Printz Ringbæk (S).

- Jeg synes, hver for sig de kom med nogle rigtig gode oplæg i forhold til, hvad de havde af tanker både fremadrettet, og i ungdomsskolens tilfælde også hvad der var foregået fra de overtog det og frem til nu, siger udvalgsformanden.

Parterne skulle blandt andet fortælle, hvordan de mener, deres tilbud kan løfte kvaliteten for eleverne - og de skulle også fortælle om, hvordan der sikres overdragelse fra 10. klasse til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner.