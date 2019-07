Han skal give Zeppelin-ambitionerne luft under vingerne

Som nyansat projektkoordinator for Zeppelin Tønder bliver det 56-årige Jacob Funder fra Brovst i Nordjylland, der får en bærende del af ansvaret for at opbygge og udvikle det ambitiøse Tønder-projekt. 35 lagde billet ind på stillingen.

Jacob Funder er blandt 35 ansøgere udpeget som projektkoordinator, og han får dermed det bærende ansvar for at opbygge og udvikle projektet, der med udgangspunkt i flyhangaren i Soldaterskoven nord for Tønder skal sætte nationalt og internationalt fokus på byens fortid som tysk luftskibsbase under første verdenskrig.

Zeppelin Tønder er en visionær satsning med et meget stort potentiale, og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan skabe og udvikle et oplevelses- og formidlingscenter, som sætter Tønder ikke bare på danmarkskortet, men på verdenskortet.

Den politiske styregruppe for Zeppelin Tønder, der blev nedsat sidste år, har blandt andet følgende opgaver:- at sikre politisk fokus på og prioritering af Zeppelin Tønder - udvikling af et koncept for oplevelses- og formidlingscenter Zeppelin Tønder - at rejse midler til projektet - at koordinere samarbejdet med de frivillige foreninger omkring Zeppelin Tønder - at koordinere løbende aktiviteter, der sikrer besøgende ved flyhangaren og byen Ud over formanden Jørgen Popp Petersen (S.P.) består styregruppen af lokalpolitikerne Harry Sørensen (DF), Harald Christensen (S) og Mette Bossen Linnet (V), chefkonsulent Henning Christensen, Tønder Kommune, kommunaldirektør Klaus Liestmann samt skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen.

56-årige Jacob Funder fra Brovst i Nordjylland er udpeget som projektchef for Zeppelin Tønder. Han blev udpget blandt 35 ansøgere til jobbet, der er en to år lang projektansættelse. Privatfoto

Store forventninger

Formanden i styregruppen for Zeppelin Tønder, kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Popp Petersen, glæder sig over, at det er lykkedes at få en kapacitet med så stor projekterfaring til at stå i spidsen for projektet.

- Vi har meget store forventninger til projektet, og derfor er det helt afgørende, at vi har den rigtige person på posten som projektkoordinator. I sit hidtidige karriereforløb har Jacob Funder vist udsyn og handlekraft og skabt bemærkelsesværdige resultater. Jeg er overbevist om, at han også kan løfte den store og vigtige opgave her, siger Jørgen Popp Petersen i den udsendte pressemeddelelse.