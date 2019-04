Han siger noget stort med hverdagens ord

- Det er sjældent, man oplever, at en sang rummer så meget historie og indfanger så meget af den menneskelige eksistens, som ?Du kom med alt det der var dig?, sagde kulturminister Mette Bock i sin tale til Jens Rosendal og de to forfattere, Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, der ses i baggrunden. Foto: Per Arthur Tagø

Kulturmininister Mette Bock og tidligere kulturminister Marianne Jelved var blandt talerne, da Gyldendal torsdag holdt reception for bogen "Du kom med alt det der var dig". Her kom det også frem, hvordan "Du kom med alt det der var dig" havnede i den røde sangbog.

BALLUM/KØBENHAVN: Torsdag udkom forfatterægteparret Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigts bog om Vadehavs-digteren Jens Rosendals liv og forfatterskab. "Du kom med alt det der var dig" er både bogens titel og samtidig Jens Rosendals nok mest kendte sang. Kulturminister Mette Bock og tidligere kulturminister Marianne Jelved var blandt talerne, da Gyldendal torsdag holdt reception for bogen, og her var der lovord til både forfatterne og Jens Rosendal. I sin hyldest til Jens Rosendal sagde Mette Bock som dagens hovedtaler blandt andet: - Det er jo ikke ligegyldigt, hvad vi synger. Vi elsker naturligvis de gamle sange: Kingo, Brorson og Grundtvig og alle de andre. Men vi elsker også de nye. Og især, så elsker vi altså dine sange, Jens. Det er jo ikke bare i dit store hit - som bogen også har titel efter - men i mange af dine sange, at du finder en helt særlig evne til at sige noget stort med hverdagens ord. Gøre det store folkeligt, ville Grundtvig have sagt, sagde Mette Bock.

Jens Rosendal Årgang 1932.Vokset op i et indremissionsk hjem i Vendsyssel. Uddannet lærer. Har blandt andet været lærer på Løgumkloster og Jaruplund Højskoler. Har været kandidat for Folkebevægelsen mod EF, medstifter af Nødvendigt Forum og formand for Dansk Samling. Debuterede som digter og forfatter med "Sange og salmer fra vor tid" - kendt som Løgumklostersangbogen - i 1974.



Er den nulevende danske digter, der har flest sange i Højskolesangbogen.



Siden 1981 bosat i Ballum i Tønder Kommune lige ud til Vadehavet.



Har modtaget flere priser, blandt andet Sprogforeningens Pris i 2003, Den gyldne Grundtvig i 2014 og JydskeVestkystens Kulturpris i 2017. Blev samme år udnævnt til Tønder Kommunes første og hidtil eneste æresborger.

Jens Rosendal ses her under bog-receptionen sammen med Naser Khader og socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen. Foto: Per Arthur Tagø

150 gæster Blandt de omkring 150 indbudte gæster var blandt andet flere nuværende og tidligere folketingsmedlemmer som Lone Dybkjær, Naser Khader og socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen. Desuden var der repræsentanter fra højskole- og efterskoleverdenen, kirken og kulturlivet samt Jens Rosendals venner og familie. Også tidligere kulturminister Marianne Jelved tog ordet og fortalte, hvordan hun og daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen i sin tid fik Jens Rosendals sang "Du kom med alt det der var dig" med i Arbejdersangbogen. - Den gang, vi sad i regering sammen, sang vi meget ved regeringsseminarerne. Jeg valgte sange fra "Den Blå Sangbog", Højskolesangbogen, og Socialdemokraterne valgte i "Den Røde". Til at starte med kendte pianisten, som var socialdemokrat, slet ikke "Du kom med alt det der var dig", så Poul Nyrup, som elsker den sang, måtte synge for. - Da jeg så ved et senere seminar sagde til pianisten, at du kender den vel stadig ikke, sagde han: "Jo, jo. Nu har vi fået den med i den røde". Det havde Nyrup sørget for, sagde Marianne Jelved.

Gensyn i Ballum Forfatterne var efterfølgende glade for både det store fremmøde, talerne og receptionen på Gyldendal. - Det var helt overvældende. Fantastiske taler og et helt igennem storslået arrangement. Folk har taget helt utroligt positivt imod bogen, og at der nu endelig er skrevet en bog om Jens Rosendal, der jo fylder 87 år til maj, siger Anne Knudsen. Sammen med ægtefællen kommer hun næste søndag den 14. april til Multihuset i Ballum for at fortælle om bogens tilblivelse. Og der er også afsat tid til at synge.