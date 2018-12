I fremtiden skal halvdelen af kunstnerne på Tønder Festival være kvinder. Kønsbalancen har længe været en prioritet for festivalen, der de sidste to år har afholdt Women's Circle, der som navnet antyder består af kvindelige kunstnere. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder Festival er gået med i et internationalt samarbejde, der forpligter festivalen på at arbejde hen mod en kønsbalance, hvor 50 procent af kunsterne er kvinder. Festivalens kunstneriske leder understreger, at kvaliteten stadig er det vigtigste, når de booker kunstnere.

Tønder: I fremtiden skal halvdelen af de kunstnere, der bookes til Tønder Festival, være kvinder. Det er den målsætning, som festivalen har forpligtet sig på at arbejde hen imod, efter den er gået ind i det internationale samarbejde Keychange, som har til formål at øge andelen af kvindelige kunstnere, der optræder på Europas festivalscener. - Det vigtigste for os er selvfølgelig, at musikken er god. Jeg går ikke bare ud og booker nogle kunstnere, fordi de er kvinder. Det er klart, at kvaliteten skal være høj, uanset om det er mænd eller kvinder, jeg booker. Vi er dog så heldige, at der inden for vores genre findes mange dygtige kvinder, så det vil ikke være svært for os at leve op til kravene, siger Maria Theessink, der er kunstnerisk leder på Tønder Festival.

Det internationale samarbejde om kønsbalancen Målet for det internationale samarbejde Keychange er at opnå en kønsbalance, hvor halvdelen af kunstnerne er kvinder i 2022.



Indtil videre er omkring 150 internationale festivaler med i Keychange.



Sidste år var omkring 40 procent af kunstnerne på Tønder Festival kvinder.



Festivalens program for 2019 består indtil videre af John Prine (USA), Kate Rusby (UK), The Savage Rose (DK), Bjørn Eidsvåg (NO), Skipinnish (SCO), The Ghost of Paul Revere (USA), Martin Harley (UK), Julie Fowlis (SCO), Finbar Furey (IRL), Chris Smither (USA), Jenn Grant (CAN), Old Man Luedecke (CAN), Leslie Stevens (USA), Caitlin Canty (USA), The Tweed Project (ENG, SCO) og James Keelaghan (CAN).

Allerede godt med Kønsbalancen har længe været et indsatsområde for Tønder Festival. Til 2018-udgaven af festivalen var omkring 40 procent af de bookede kunstnere kvinder, hvilket er højere end mange andre festivaler. - Vi går med i det her samarbejde, fordi vi mener, at det er vigtigt at bakke op omkring en lige kønsbalance på scenerne. Det har længe været en prioritet for os, og vi har de sidste to år også prøvet at sætte fokus på det selv med vores Women's Circle, hvor kvinder har spillet sammen på scenen. Dengang troede jeg bare, det var mig, der synes, det var en god idé, men der var nærmest kaos i teltene, fordi der var så mange, som gerne ville ind og høre det, så publikum vil det også, siger hun.

Kvindelige rollemodeller Ifølge Roskilde Festivals hjemmeside består 20 procent af den danske livemusikscene af kvinder, og derfor mener Maria Theessink også, at Tønder Festival har en vigtig rolle i at skabe kvindelige rollemodeller for unge piger. - Vi synes som festival, at det er vigtigt at være med til, at de unge piger, der kommer på festival, også har kvindelige musikalske rollemodeller. Hvis man ser en kvinde på scenen, kan det være, at man også selv tænker, at man selv kan blive musiker. Hvis man kun ser mænd på scenen, så er det nok ikke lige det, man tænker først. Dog vil jeg vil gerne lige slå fast en gang for alle, at vi aldrig vil gå på kompromis med kvaliteten, afslutter hun.