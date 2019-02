Halv bil fundet udbrændt

VOLLUM ØSTERMARK: En grusvej på Vollum Østermark udenfor Bredebro er i øjeblikket spærret af et udbrændt bilvrag - eller i hvert fald resterne af et. Brandvæsnet blev tilkaldt klokken 08.54 mandag morgen og kunne konstatere, at bilen var udbrændt og ilden gået ud, forklarer indsatsleder Kenneth Achner fra Brand og Redning Sønderjylland:

- Vi blev tilkaldt mandag morgen, da den allerede var udbrændt. Den står på en grusvej, som ikke er trafikeret, og nu må Tønder Kommune ud at hente den, forklarer han.

At lige kommunen ender med at skulle fjerne resterne af det, der engang var en Seat Leon, hænger sammen med, at bilen mangler andet end bare motor, gearkasse og karosseridele. Stelnumrene er også væk.

- Bilen er fuldstændig rippet, og vi tror ikke, at den har kørt derud ved egen kraft. Stelnumrene er også klippet ud af bilen, så vi har ikke så mange spor at gå efter. Politiet er i gang med at efterforske sagen, tilføjer Kenneth Achner.