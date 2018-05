Halmballer brændte i Højer

HØJER: Lørdag eftermiddag klokken 14.00 brændte nogle halmballer umiddelbart syd for Højer, og brandvæsnet blev tilkaldt fra både dansk og tysk side. I alt seks halmballer udbrændte på stedet, og branden bredte sig desuden til en grøftekant, der også blev slukket, forklarer indsatsleder Jacob Christensen fra Brand og Redning Sønderjylland:

- Det er lidt særligt, at vi fik assistance fra Aventoft, men sådan arbejder vi i det område. Her passede det i øvrigt glimrende sammen, for i Aventoft har de et brandslukningskøretøj til naturbrande. Den bil er noget mere terrængående end vores, og den havde vi god nytte af i det her tilfælde.

Han fortsætter:

- Vi var der heldigvis tidligt og fik hurtigt ilden under kontrol. Når alt er så tørt som lige nu, så vil jeg gerne opfordre alle til at være ekstra varsomme med åben ild i naturen uanset hvad, afrunder han.