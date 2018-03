Hættemand amok på bildæk

Flere bilejere i Tønder fik i weekenden skåret deres dæk op. Politiet efterlyser en hætteklædt gerningsmand og et udenlandsk vidne, der ikke havde held med at slå alarm.

TØNDER: Lørdag aften kort før klokken 22 blev der banket på en dør til et hus i Markgade i Tønder. Uden for stod en ung, udenlandsk mand, der ville gøre opmærksom på, at der netop nu foregik hærværk i gaden. En ukendt mand skulle være i gang med at skære bildæk op.

Beboerne i Markgade troede i første omgang ikke på forklaringen og frygtede sig udsat for et forsøg på tricktyveri. Så de afviste den unge, ukendte mand.

De skulle vise sig at være en fejl.

For der foregik rent faktisk hærværk. I løbet af lørdag aften og søndag fik politiet anmeldelse om foreløbig tre tilfælde, hvor bilejere blev mødt af det triste syn af ødelagte dæk. I Markgade var det gået ud over to Suzuki Swift, der havde fået henholdsvis alle fire og to dæk skåret op. I Strucksallé, få hundrede meter fra de første to gerningssteder, gik det ud over en VW Golf, der ligeledes stod med fire flade dæk.