Hærværksmænd smadrede fly ind i port

Skaderne er omfattende på det lille tosæders fly, som tilhører klubben. Propellen er smadret, men den umiddelbare vurdering lyder, at sammenstødet med porten let kan have skadet motoren, gearkassen og flere andre ting på flyet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Det er dagen derpå i Tønder Flyveklub, som opgøre skaderne efter et stort hærværk natten til onsdag. Der er blevet smadret fly, bygninger og biler for adskillige hundrede tusinde kroner.

TØNDER: Dyrt, dumt og decideret livsfarligt er ord, der blev brugt i flæng onsdag formiddag på Tønder Flyveplads, hvor medlemmerne hurtigt kunne konstatere, at et stort hærværk natten til onsdag bliver en både dyr og tidskrævende affære at rydde op efter. Natten til onsdag er ukendte gerningsmænd kørt ind på området i en bil, og håbet fra flyveklubbens side er, at nogen måske har set eller hørt noget i løbet af natten. Der er sket store skader flere steder, men mest fremtrædende er det, at de formastelige har haft held til at finde nøglen til et af klubbens fly. Det tosæders Aeroprakt-fly blev startet op inde i hangaren og er drønet direkte ind i porten, forklarer Preben Hansen: - Det ødelagte fly er klubbens eget. Det bliver dyrt - jeg vil skyde på, at propellen alene koster 30-40.000 kroner, men så er der jo alle de andre spørgsmål, der også melder sig på banen. Man kan jo ikke flyve med et fly, man ikke stoler hundrede procent på, og der er formentlig også sket skader på flyets gearkasse og motor. Samtidigt kunne nogen være kommet alvorligt til skade, da propellen blev slået itu mod porten: - Propellen har givet noget af et brag, da den ramte. Det er meget farligt, for splinterne kommer med høj fart.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Preben Hansen besigtiger skaderne på klubflyet. Gerningsmændene har fundet nøglen til flyet og brugt den til at starte flyet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Omfattende hærværk Flyet i porten er dog langt fra den eneste skade. Overalt er der smadrede ruder og døre. Flere steder er pulverslukkere blevet tømt, blandt andet ud over fly. Det er ikke så heldigt, for det fine pulver lægger sig overalt og reagerer med aluminium. Derfor fik medlemmerne først og fremmest travlt med at gøre fly rene. Skaderne er imidlertid bredt ud over flere haller. Andetsteds på flyvepladsen er der en stor garage, hvor en hvid limousine står parkeret. Sidste fredag var ubudne gæster også på spil i garagen og forsøgte at starte den hvide Lincoln Town Car. Denne gang skete der omfattende skader på den hvide limousine, som der blandt andet er smadret ruder og lygter på. Men uanset om det er biler eller fly, så er opgaven omfattende. Alt skal tjekkes efter, for der er ingen udvej, hvis teknikken svigter i luften: - Vi skal til at vaske flyene flere gange for at få pulveret af. Det er ekstremt hårdt ved aluminium, det de bruger i pulverslukkere. Og så skal alt tjekkes efter. Jeg skal til at se, om de har hældt noget i benzinen på flyene og meget andet - for er man først deroppe, så vil man ikke have, at teknikken strejker, slår Preben Hansen fast.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Smadrede ruder og døre over alt var det, der mødte flyveklubbens medlemmer onsdag morgen. Hærværket blev politianmeldt klokken 07.54. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Overvågning Flyvepladsen har hidtil ikke haft overvågning, men det kommer der nu. Det ligger helt fast, siger Preben Hansen: - Det er rigtig mange, det her er gået ud over. Vi har ikke haft overvågning indtil nu, men det kommer der absolut nu. Det værste er næsten, at sådan noget her ødelægger ens tiltro til andre mennesker. Det er ellers længe siden vi sådan rigtigt har haft problemer - der var engang for en del år siden, men vi har været glade for, at der i en del år har været ro. Nu må vi nok have nogle kameraer op. Indtil videre er det småt med spor efter gerningsmændene. Bilspor i græsset vidner om, at nogen er kørt derind, og derudover har flyveklubbens medlemmer fundet nøglen til en Volvo på stedet. Det er interessant - for ifølge Preben Hansen er der ingen Volvo noget sted i hangarerne. Vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til JydskeVestkysten, at man har sikret DNA-spor på stedet.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Den hvide Lincoln Town Car har fået store skader efter nattens hærværk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard En brandslukker er kastet gennem sideruden på den hvide limousine. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Gennem hullet i porten er en pulverslukker blevet tømt ind i en anden hangar. Det er særdeles dårligt nyt, for indholdet af en pulverslukker reagerer med aluminium. Derfor var førsteprioriteten at få vasket fly onsdag morgen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Brosten og blomsterkummer er blevet smidt gennem vinduerne i klubhuset. Foto: Hans Chr. Gabelgaard