Hæder: Tønder Overbygningsskole i spil til pris

Undervisningsmiljøprisen

Undervisningsmiljøprisen uddeles af Dansk center for undervisningsmiljø, og belønner en skole eller et undervisningssted, der har gjort en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.Prisen blev stiftet i 2005 af Bertel Haarder, og i år er der kommet 132 indstillinger. Det er et rekordhøjt antal indstillinger.



Vinderen findes 1. marts, der er skolernes nationale trivselsdag, og med prisen følger 100.000 kr.



Tønder Overbygningsskole er blandt de tre finalister til årets pris. De øvrige finalister er Skovvangsskolen i Aarhus og Glad Fagskole i Ringsted.