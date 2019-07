Habilitet: Kommunal aftale skal kigges efter af Ankestyrelsen

Var der helt styr på habiliteten, da kommunalbestyrelsen vedtog, at Tønder10 kan forlænge deres lejeaftale hos Tønder Handelsskole i ti år? Det mener Claus Hansen (LA) ikke, og derfor har han nu spurgt Ankestyrelsen til råds.

TØNDER: Claus Hansen (LA) søger svar. Svar på, om habiliteten var på plads, da kommunalbestyrelsen på sit seneste møde med stemmerne 20 for og 10 imod vedtog, at man skulle forlænge den lejeaftale, der sikrer Tønder10 deres lokaler i forbindelse med Tønder Handelsskole i yderligere ti år. Aftalen sikrer, at Tønder Handelsskole kan fortsætte udlejningen i yderligere ti år - alt i alt frem til 2033 - til en lejepris på 615.000 kroner årligt. Men habilitetsspørgsmålet opstår ifølge Claus Hansen, da Anita Uggerholt Eriksen (V) stemte i byrådssalen, fordi hun er gift med Carsten Uggerholt Eriksen, der er direktør for Tønder Handelsskole. Derfor har Claus Hansen sendt en forespørgsel til Ankestyrelsen for at få et svar. Ikke for at blande sig i afgørelsen, men snarere for at få klarlagt, hvad konsensus ifølge Ankestyrelsen bør være. - Det, som jeg nu har bedt Ankestyrelsen tage stilling til, er, om Anita er inhabil i sagen. Det er grundlæggende min holdning, at der ikke skal være tvivl om, hvorvidt der er uvedkommende hensyn inde over beslutningen eller ej. Offentligheden skal have tillid til, at beslutningerne i byrådet træffes uden uvedkommende hensyn.

Begrundet tvivl Claus Hansen gjorde gentagne gange opmærksom på sin pointe i debatten i byrådssalen, da sagen blev behandlet, men det slog ikke igennem, mener han. - Borgmesteren blev gjort opmærksom på den mulige problemstilling, men det vandt ikke gehør. Der har jeg det sådan, at er de to parter ikke enige, så må man spørge tredjepart - og det har jeg gjort, siger Claus Hansen og tilføjer: - Jeg opfordrede Henrik Frandsen (V) til lige at tænke sig om. Læser man Forvaltningsloven, så er der i min optik begrundet tvivl her, mener Claus Hansen. Ankestyrelsen bekræfter kortfattet, at man har modtaget Claus Hansens henvendelse. Spørger man Henrik Frandsen og Anita Uggerholt Eriksen, så mener de ikke, at der er meget at komme efter. Borgmester Henrik Frandsen selv holder fast ved sin beslutning - han mener ikke umiddelbart, at der er et problem. - Jeg tror også jeg fik givet udtryk for min holdning på mødet, men det er fint at få undersøgt det. Nu er det indbragt for Ankestyrelsen, og jeg vil derfor ikke udtale mig yderligere om det, slår borgmesteren fast.

Fint med undersøgelse Sagens midtpunkt, Anita Uggerholt Eriksen, er til gengæld mindre fåmælt omkring det. - Jeg havde ikke overvejet, om der kunne være et problem af den årsag, at habilitet afhænger af, om man selv eller ens ægtefælle har økonomisk interesse i en sags udfald. Her mener vi ikke, at der er en privat interesse bag, for vi ejer ikke handelsskolen. Og i min optik havde det været god etik, hvis Claus Hansen havde kontaktet enten mig eller kommunen frem for at hive det frem på selve mødet, siger hun. Anita Uggerholt Eriksen mener på lige fod med borgmesteren, at det er fint, at Ankestyrelsen kigger på sagen, men mener ikke, der er noget at komme efter. - Det er fint at han har taget den til Ankestyrelsen, for så må de afgøre, om det er Claus Hansen eller Tønder Kommunes juridiske afdeling, der har ret. Den juridiske afdeling har kigget på det, og de vurderede ikke, at der er et problem - og af samme grund tænkte jeg overhovedet ikke, at det kunne være ét. Hun vurderer desuden, at der ikke er tale om noget angreb på hendes personlige politik, men snarere kommunens juridiske afdeling. - Jeg kan ikke se, at Claus Hansen går efter mig personligt, men snarere efter juridisk afdeling. Normalt kan vi godt se, hvem der er inhabil i sager og kalder den inhabile ud. Jeg står derfor undrende overfor det her, og at han ikke siger til mig, at han vil tage den til Ankestyrelsen. Tænk, at jeg skal høre det gennem avisen. Hvis vi skal tale habilitet, så taler vi også om etik, siger Anita Uggerholt Eriksen.