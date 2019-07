Håndværkere på vej: Svømmehal lukkes på grund af renovering

At drive en svømmehal kræver en del vedligeholdelse, og det er grunden til, at Tønder Sport og Fritidscenter gennem august lukker svømmehallen.

TØNDER: Tønder Sport og Fritidscenter er godt på vej til at tage hul på et nyt kapitel i den femårsplan, som er lagt for svømmehallens vedligeholdelse.

Årets arbejde fordeler sig på omklædningsrummene, saunaerne og hallens vandrutsjebane, og derfor er svømmehallen lukket fra uge 31 til 35.

- Vi skal have lavet nye lofter og ny belysning i omklædningen, ligesom vi renoverer vandrutsjebanen og saunaerne. Det hele er en del af vores femårsplan, og det her skal blandt andet gøre det nemmere for os at holde saunaerne rene, så som bademester glæder jeg mig til at kunne byde velkommen på den anden side af det her, lyder det fra bademester Lone Madsen.

Samtidig er sommeren lig med lavsæson for svømmehallen, og derfor faldt valget på august, forklarer hun.

- August er valgt som tidspunkt, fordi hverken skoler eller foreninger rigtigt bruger svømmehallen her. Det er så at sige det tidspunkt, hvor det generer færrest, men det er klart, at vi ikke kan holde offentligt åbent i den her periode heller. Det mest optimale ville være juli, men der er det svært at få håndværkere - så vi måtte vælge det her.