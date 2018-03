Gyllen hober sig op hos landmænd

Siden 1. februar har landmændene måttet bringe gylle ud på markerne. Men vejret spiller et puds i år. Først var det lige vådt nok, nu er der frost og sne på markerne - og så skal gyllen blive i beholderen.

TØNDER: Siden den 1. februar har landmændene måttet bringe gylle ud på markerne - i hvert fald når man ser på kalenderen. Anderledes forholder det sig i virkeligheden, fortæller planteavlskonsulent for Landbrugsrådgivning Syd, Ole Hansen. - Problemet den 1. februar var, at alle gyllebeholderne var fyldte og markerne så våde, at landmændene ikke kunne køre på dem. Ingen havde forudset, at der ville komme tre uger med frost og nu sne. Hvis det fortsætter en uge mere får landmændene alvorlige problemer, siger Ole Hansen.

Vand med vand Selv om gylle ikke er "rocket science", så kan det give landmændene alvorlige hovedbrud at skulle vurdere, hvornår det giver mening at bringe gylle ud på markerne. Hvis det sker for tidligt og afgrøderne endnu ikke er i vækst, er gyllen mere eller mindre spildt. Derfor har Ole Hansen anbefalet landmændene, at de skal vente med udbringningen til midten af marts. Rådet bevirker, at gyllen mange steder hober sig op - og den megen nedbør i efteråret og vinteren har ikke gjort situationen bedre. Dels har det ikke været muligt at køre ud på bløde marker, dels skal gyllebeholderen lagre ekstra meget nedbør. - De fleste landmænd har åbne beholdere. Når det regner meget, stiger indholdet af gyllebeholderne. Desuden skal gyllebeholderne også tage nedbør fra lagerpladser, som for eksempel ensilage-pladser, siger Ole Hansen.