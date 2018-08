Gunnar Hattesen vil tale om Bork Hansen

LØGUMKLOSTER: Hovedtaler ved uddeling af Bork Hansens mindelegat på Kloster Mærken bliver som bekendt i år Gunnar Hattesen, som er redaktør af Æ Rummelpot og født og opvokset på egnen. Han kommer til at tale om selveste Bork Hansen:

- En af dem, jeg vil hylde, er den præst, der har døbt og konfirmeret mig, og det er jo Anders Bork Hansen. Han var en fantastisk spændende person, et forbillede for os alle. Han var med til at oprette Løgumkloster refugium og højskole og klokketårn. Alle kan have gode ideer, men han førte dem ud i livet, siger Hattesen.

Bork Hansen havde også fornemmelse for pr:

- Jeg har fået fortalt af mine forældre, at da man i 1960 tog første spadestik til refugiet, havde han fået Frederik d. 9. til at komme. Nogle syntes ikke, man kunne få de kongelige til at tage ud på en bar mark, men det blev jo et billede, der gik ud til alle landsaviser, og så havde han allerede inden refugiet stod færdigt, fået en masse omtale, fortæller Gunnar Hattesen.

Hattesens tale bliver munter og fyldt med anekdoter fra Klosteregnen og om, hvor stolte folk er i Løgumkloster, siger Gunnar Hattesen.

- Det er en stor ære at blive spurgt om at være hovedtaler. Jeg er årgang 1957, og jeg har været til Kloster Mærken, siden jeg kunne begynde at gå, og har været med hvert eneste år siden. Så for mig er det lige efter sloganet "ses vi ikke før, så ses vi til Kloster Mærken".