Nr. Løgum: Kristi himmelfartsdag kl. 10 er der friluftsgudstjeneste i Nr. Løgum. Menighedsrådet købte for knap et år siden et lille grundstykke nordøst for kirken. Jordstykket, som ligger umiddelbart ved siden af kirkegården, er siden blevet ryddet og tilsået med græs. Graver og kirketjener Lars Petersen har i disse dage travlt med at planlægge opstilling af forskellige rekvisitter, så området kan danne ramme om en friluftsgudstjeneste.

Kirkens organist Judy H. Olsen er en del af en musikgruppe bestående af fem kvinder, der kalder sig "5ininum Brass". Gruppen består af Judy H Olsen, Carina Olesen, Susanne Skov, Mette Krüger og Pernilla Brown. Gruppen står for musikken til friluftsgudstjenesten. Desuden medvirker kirkens kor, og sognepræst Bent Oluf Damm akkompagnerer nogle af sangene på guitar.

Efter gudstjenesten bydes på kaffe. I tilfælde af dårligt vejr holdes gudstjenesten i Nr. Løgum Kirke.