Gruppe satser på fornyet dialog om Hjemsted Oldtidspark

- Vi må tage det ud fra den præmis, at det ikke handler om at holde status quo. Parken skal udvikles. Den har kørt med underskud i lang tid, og det er selvfølgelig et problem. Der skal ske noget mere derude, hvis parken skal være en sund forretning. Meningen er, at vi gerne vil udvikle noget rentabelt, som først og fremmest er et turistmæssigt attraktivt tilbud.

Selv håber Jannik Hansen på, at mandagens møde kan lægge fundamentet for en ny snak om parkens fremtid. For det handler om ny udvikling, slår han fast:

- Jeg tager det med mig, at der måske er en anden mulighed. Der var bestemt en lydhørhed fra flere af de fremmødte politikere. Jeg ser i hvert fald lysere på det end for et halvt år siden, siger han med henvisning til de seneste måneders tumult omkring parken.

Bag initiativet står flere politiske partier i form af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Formand for HOF, Hjemsted Oldtidsparks Frivillige, Jannik Hansen, Sønderborg, ser mere lyst på fremtiden efter mandagens møde, men erkender samtidig, at det ser svært ud for oldtidsparken:

Håb om fornyet dialog

På den politiske banehalvdel er håbet først og fremmest, at mandagens møde kan være gnisten til netop den dialog, som arrangørerne håber at få i gang. Situationen er ifølge Harald Christensen, (A), ganske klar:

- Situationen er, at Danernes Verden er kørt ud på et sidespor, og det er ærgerligt. Mit bud er, at Danernes Verden og støttegruppen må ud af busken og se, om det er til at komme til forhandlingsbordet med de nye ejere. Jeg forstår udmærket, at nogen sidder med en mærkelig smag i munden. I min optik kan vi ikke undvære parken, lyder det fra Harald Christensen.

Synspunktet deles af Bjarne Henneberg fra SF:

- Dialogen gjorde os afgjort klogere. I SF gør vi nu det, at vi tirsdag har et møde, og vil drøfte sagen. Vi vil forsøge at skabe den dialog, som skal til mellem køberne og de frivillige. Harald foreslog det også - altså, at man skal prøve at få en god og konstruktiv dialog, forklarer han og opfordrer samtidigt til, at man tænker sig grundigt om på Hjemsted Banke:

- Putter man ukritisk campingplanerne ned over parken, så går der noget meget vigtigt tabt for hele området, siger Bjarne Henneberg og tilføjer:

- Mit håb er, at bygningsmassen kan fortsætte med at være der som museum og så videre - og at man med nænsom hånd bruger campingplanerne, så der stadig er oldtid at gæste. De 275 enheder er rigtig mange, og det er bestemt lige til kanten at sætte så mange.