Grønt lys for muslimsk samlingssted på Lærkevej

Dansk Folkeparti fik ingen opbakning til forsøget til at forhindre etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder".

- De mennesker har bevist, at de kan mødes uden at genere andre, konstatere Enhedslistens Holger Petersen.

- Et sådan center hører ikke hjemme på en stillevej. Borgerne er bekymrede, det skal vi rette os efter. At der skal være islamisk skolegang, synes jeg heller ikke om, sagde Harry Sørensen.

Dansk Folkepartis forsøg på at stoppe centret i 12. time, led skibbrud. Det var kun partiets tre egne politikere, der stemte for.

Et stort flertal i Tønders kommunalbestyrelse gav nemlig torsdag aften grønt lys for etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder" (BKIC) i parcelhuset Lærkevej 50 i Tønder.

Bosnisk Kultur og Islamisk Center i Tønder (BKIC) købte parcelhuset Lærkevej 50 sidste efterår i forventning om at kunne indrette foreningens mødested her. Den gældende kommuneplanramme for området åbner mulighed for det.I maj gennemførte kommunen en nabohøring om planerne. Det resulterede i 34 primært kritiske indsigelser og bemærkninger. 14. august godkendte teknik- og miljøudvalget BKIC's projekt. DF's Harry Sørensen krævede med henvisning til den såkaldte standsningsret sagen til behandling i byrådssalen. BKIC har til kommunen oplyst, at foreningen har mellem 20 og 50 medlemmer. Lærkevej 50 skal ifølge deres oplæg bruges til arrangementer med religiøst og kulturelt indhold. m

Efter godkendelsen i byrådssalen torsdag aften kan der nu etableres et bosnisk kultur og islamisk center i det gule parcelhus på Lærkevej 50. Forudsætning for den nye anvendelse er, at der etableres parkeringspladser på grunden og at bygningens visuelle karakter som privat bolig ikke ændres. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Jan Voss Hansen hæftede sig også ved, at de mange biler i området kunne skabe problemer for brand- og redningsfolk.

- Generelt har jeg ikke noget imod, at man etablerer et muslimsk fristed. Vi har religionsfrihed i Danmark. Men hjørnet af Lærkevej er ikke stedet. Det er en ommer, sagde han dengang, og gentog sine ord i byrådssalen.

Da planerne om det bosniske samlingssted kom frem i JydskeVestkysten i maj, sagde Dansk Folkepartis formand og medlem af kommunalbestyrelsen, Jan Voss Hansen, at partiet ville gøre alt hvad muligt er, for at forhindret forehavenet.

Et møde

Den konservative Anette Abildgaard Larsen følte, at hele sagen var eskaleret.

- Vi taler om mennesker, der er kommet hertil for mere end 5 år siden og som er velintegreret. Jeg foreslår, at Tønder kommune tager initiativ til et møde mellem borgerne og bosnisk forening, sagde hun.

SF's Mathilde Ziefeldt gjorde det klart, at hendes parti gik ind for, at ting kan lade sig gøre.

- Vi kan rumme, at folk er anderledes i vores kommune, sagde hun.

Ved den efterfølgende afstemning stemte kun Dansk Folkeparti for at sætte en stopper for indretning af mødested. 27 andre stemte for at give en tilladelse, mens Venstres Anita Uggerholt Eriksen undlod at stemme. Hvorfor, redegjorde hun ikke for, idet hun ikke tog ordet under debatten.